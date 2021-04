Minha vida na ditadura militar: evento ao vivo neste sábado (3) às 9h30

Em 31 de março, cumpre-se 57 anos do Golpe Militar que inaugurou um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A ditadura civil-militar matou, perseguiu, calou centenas de pessoas.

Nesse sábado, 03/04/2021, o Fronteira Vermelha vai conversar com dois camaradas que viveram e lutaram naquele período tenebroso: a camarada Florence Carboni, linguista, de origem belga que fora perseguida pelos agentes da repressão; e Ivan Pinheiro, militante histórico e membro do Comitê Central do PCB, ex-presidente do sindicato dos bancários do Rio de Janeiro, que lutou intensamente contra a ordem golpista e ditatorial.