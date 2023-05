O rosto dela dormindo

Não me sai da cabeça

Ou da imaginação

Do lugar onde fica o que guarda a vista

A visão

Qualquer palavra tem alguma restrição

Ou pode ter ou não ter

O que não tem discussão é saber que o teu rosto

A visão de você dormida

Maria

Me acompanha neste dia

De celebração pátria na Argentina e aqui

Neste pedaço da Argentina que sou.

Revisando a minha memória me vêm a lembrança certeira de saber o que é que eu queria

Lá nos tempos da minha juventude: o amor de uma mulher. Uma mulher que me pudesse amar. Tenho esse sonho e sonho acordado vivendo meu sonho com você do meu lado.

Ilustração: “Maria.”