A indústria de armas tece a morte

de civis palestinos inocentes,

já armou Israel até os dentes,

sob o signo da América do Norte.

Agradecem a Deus por tanta sorte,

pois que a guerra engorda a sua conta;

quando um míssel no céu de Gaza aponta,

as ações multiplicam-se na bolsa.

Penso às vezes que o céu de fato ouça

esses homens de bem que o mal desponta.

Martim Assueros

Réveillon de 2024

Imagem: Alan – Adobe Stock, 2023