Médicos e cientistas apresentam pedido de impeachment contra Bolsonaro

A Câmara recebeu mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (8). Desta vez, o requerimento é assinado por médicos e cientistas que apontam crime de responsabilidade nas omissões e na gestão ineficiente da pandemia do coronavírus.

Números do Conselho Nacional de Secretarios de Saúde (Conass) mostram que o Brasil já registrou oficialmente mais de 232 mil mortes por causa da covid-19. Foram relatados 636 óbitos apenas nas 24 horas entre domingo (7) e segunda (8).

As declarações de Jair Bolsonaro minimizando os impactos da pandemia, negando a gravidade do vírus e colocando em dúvida a importância de medidas de prevenção são peças-chave no pedido de impeachment mais recente.

No requerimento, os autores afirmam que o presidente “insistiu em arrastar a credibilidade da Presidência da República (e, consequentemente, do Brasil) a um precipício negacionista”, o que causou e vem causando mortes e prejuízos à saúde e à economia.

Ainda no texto, os médicos e cientistas reforçam que Bolsonaro “usou seus poderes legais e sua força política para desacreditar medidas sanitárias de eficácia comprovada e desorientar a população cuja saúde deveria proteger”.

Até esta segunda-feira, o coronavírus já havia infectado mais de 9,5 milhões de pessoas no Brasil. Em 24 horas, 23.439 cidadãs e cidadãos receberam a confirmação de que estão doentes.

Cloroquina no Amazonas

O Tribunal de Contas da União (TCU) estabeleceu prazo de dez dias para que a Secretaria de Saúde de Manaus informe se houve pressão do governo federal para que pacientes com covid-19 fossem tratados com cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina.

Há quase um ano, Jair Bolsonaro mente sobre a eficácia desses remédios para casos de infecção pelo coronavírus. A recomendação das substâncias também virou política de governo. Mas os remédios – usados para tratamentos de malária, piolho e vermes – não funcionam para a covid-19.

No despacho, assinado pelo ministro do TCU, Benjamin Zymler, a corte questiona se houve coação do Ministério da Saúde para uso das substâncias, durante a visita de uma força tarefa da pasta em janeiro, dias antes de o Sistema de Saúde de Manaus colapsar.

