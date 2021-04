Letras y colores juntan el mundo.

Me junto en letras y colores.

Esto tiene un sentido concreto.

Me junto a mí mismo conmigo mismo

Y me junto también con persoas que me componen por dentro.

Hay una especie de silencio cuando pinto, leo y escribo.

Para el tiempo.

Me junto, me reúno, me unifico, me rehago, me recompongo.

Miro el color del cielo al atardecer

Y los colores del cuadro celeste, verde y blanco

Recuerdo Angústia, de Graciliano Ramos.

Todo junta

Reúne.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/