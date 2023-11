Massa: «10 compromisos para la Argentina que viene»

El candidato a presidente encabezó un acto en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, donde convocó a todas las fuerzas políticas a «construir sobre la base de un gobierno de unidad nacional».

En ese marco, Massa presentó los «10 compromisos para la Argentina que viene».

El primero de ellos es colocar «El trabajo y la producción en el centro». «Nuestro enorme desafío como nación es el de defender a la industria nacional frente a tantas ideas y a tantos ataques sistemáticos de aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen esfuerzo de empresarios y salarios de trabajadores. Nuestro gran primer llamado tiene que ser a definir un modelo de producción y trabajo», sostuvo en este sentido.

El segundo compromiso es generar «Superávits fiscal y comercial». Es así como detalló: «Superávit fiscal con un sistema tributario progresivo: quien menos puede, menos paga, quien más puede, más paga. Con un modelo tributario más simplificado. No podemos seguir en la Argentina en la que un comerciante o un pyme tiene que pagar 150 vencimientos distintos de impuestos porque vive para el contador y no para emprender, para desarrollar y para generar trabajo. Superávit comercial para hacer fuerte nuestra moneda. El mejor remedio para bajar la inflación es exportar más de lo que importamos, hacer fuerte nuestra moneda, es que Argentina venda más trabajo argentino del que consume».

Sobre el tercero, «Abrazar el federalismo», Massa explicó que «La coparticipación es intocable porque es preexistente y constitutiva de la Constitución Nacional».

Seguidamente, avanzó con el cuarto compromiso: «Desarrollar las industrias del futuro», al indicar que «Argentina vivió en los procesos de desindustrialización de políticas económicas como la que hoy nos quieren imponer, un proceso de desindustrialización y de desconexión de la Argentina con además enorme impacto de desarraigo».

Respecto al quinto compromiso, englobado en la consigna de «Combatir el cambio climático y cuidar el ambiente», el candidato a presidente subrayó: «Argentina tiene que recorrer un ciclo virtuoso que nos lleve por un lado a la descarbonización y por otro lado a un acuerdo con licencias sociales locales, de convivencia entre medio ambiente o ambiente y desarrollo», para culminar remarcando: «Que no me vengan con el negacionismo ni en derechos humanos ni en cambio climático porque es un dato de la realidad».

«Defender y mejorar la educación pública, gratuita y de calidad», es el sexto compromiso, del que Massa fue muy contundente: «Toda mi vida escuché a aquellos que hoy nos enfrentan electoralmente decir que la mejor herramienta para combatir la pobreza era la educación. Se llenaron la boca una y cien veces, después cerraron escuelas en el Delta y en otros lugares. Yo me pregunto cómo hacen para combatir la pobreza si arancelan la educación».

El séptimo compromiso es «Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología». Sobre este punto, detalló que es imprescindible «Para transformar materia prima en riqueza, para transformar y agregar valor en la producción de nuestras PYMES, para transformar el sistema educativo en capital económico de nuestra Patria y en mejores ingresos».

«Desarrollo humano y oportunidades», es el octavo compromiso que explicó Massa, del cual remarcó: «Sin dudas un país con los problemas que tiene la Argentina y en vías de desarrollo necesita de un gran acuerdo para definir algunos pilares que sean básicos: el derecho a la casa propia, al techo, a la tierra, es un derecho de los nuevos derechos de la Argentina. La garantía alimentaria y la garantía de cobertura del sistema de salud integral tiene una responsabilidad que nos permita unificar en un único sistema de salud o seguro de salud el piso mínimo de garantía de atención sanitaria para todos».

El noveno compromiso es «Definir una política exterior inteligente», del cual enfatizó: «Argentina tiene un único camino en materia de política exterior, que es la multipolaridad. Tenemos que dialogar, comerciar, articular con todos los bloques económicos, pensando en un solo interés, el de los argentinos. No importa lo que nos pidan de afuera, sino lo que necesitamos acá adentro», a la par que remarcó: «Las Malvinas fueron, son, serán Argentinas, que no nos vengan con el cuentito de los kelpers y la autodeterminación. La soberanía y la sangre de los soldados no se negocian».

Por último, del décimo compromiso, «Velar por la seguridad y la justicia», Massa indicó que es fundamental establecer esta agenda para devolverle «la paz y la tranquilidad a los argentinos». «Para que la calle sea de los laburantes y no de los delincuentes. El delincuente en la cárcel, el laburante en el laburo», acentuó.

«Un proyecto de Unión Nacional que tiene que tener de parte de todos nosotros la generosidad de que hoy a la noche vayamos a buscar a alguien que no piensa como nosotros y decirle que venga», finalizó Massa entre los aplausos de un auditorio colmado.

Fuente: Unión por la Patria

(09-11-2023)