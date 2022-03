Lula se encontra com participantes da Vigília Lula Livre

Lula agradeceu aos ativistas da Vigília Lula Livre, a todo o movimento nacional e internacional e à equipe que lhe deu apoio e assistência durante a prisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua agenda em Curitiba nesta sexta-feira (18), se encontrando com participantes da Vigília Lula Livre, que esteve 580 dias diante da Polícia Federal na capital paranaense, em apoio a Lula, enquanto ele estava preso, por processos anulados devido a suspeição do juiz Sérgio Moro. Na primeira vez que volta à cidade, depois de sair da prisão, sua agenda não poderia começar de outra forma.

Acompanhado da noiva, Rosangela da Silva, a Janja, e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, Lula se reuniu com cerca de 100 integrantes da Vigília, que chovendo ou fazendo sol, aguentaram frio e ofensas até Lula ser libertado no dia 8 de novembro de 2019.

Gleisi Hoffman agradeceu os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Martins, os advogados Manuel Caetano e Luiz Carlos da Rocha, que visitaram e estiveram com Lula todos os dias durante a prisão, mas lembrou da importância fundamental da luta política da Vigília. “Foi a luta de vocês que manteve viva essa esperança para o povo brasileiro, quando ninguém acreditava”.

Emocionada, Janja agradeceu os participantes da Vigília, com os quais conviveu durante toda a prisão do presidente. “Hoje ele está aqui com a gente e eu não tenho palavras para agradecer vocês, para que a gente pudesse viver nosso amor aqui do lado de fora” .

Houve uma referência especial a participantes da Vigília que faleceram por problemas de saúde. A maioria deles, inclusive um membro da equipe de segurança do ex-presidente, durante a pandemia por complicações decorrentes da covid 19.

Lula agradeceu a Vigília, a todo o movimento e à equipe que lhe deu apoio e assistência durante a prisão. “Eu sempre agradeço a Deus, que sempre foi muito generoso comigo, porque, mesmo depois de me jogarem em um poço, de jogarem toneladas de mentiras contra mim, eu encontrei vocês que eu nem conhecia, e a dedicação de vocês, a confiança de vocês me ajudou a sobreviver em uma cela. ”

“Ouvir o grito de bom dia, boa tarde, boa noite de vocês era música para os meus ouvidos. Nunca imaginei que isso que a gente não liga no dia-a-dia ia ter um significado tão importante na minha vida”.

Lula abraçou e tirou foto com todos os participantes do encontro. “Pelo meu compromisso com vocês eu vou dedicar a minha vida para o Brasil ser um país mais decente e para o povo brasileiro ser bem tratado”.

Fonte: PT

(18/03/2022)