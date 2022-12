Lula: que este Natal seja o da reconciliação das famílias e do Brasil consigo mesmo

Em mensagem postada no twitter na manhã deste dia 24, o presidente Lula desejou um Feliz Natal “a cada um e a cada uma dos 215 milhões de brasileiros e brasileiras”. Na postagem, Lula disse saber que, “infelizmente, muitas famílias não terão o que comemorar, porque estão sofrendo com a fome, o desemprego, a inflação e o endividamento”.

Diante das dificuldades vivida pelo povo, Lula reafirmou a mensagem de esperança desejando que este Natal “marque o início da reconstrução do Brasil. E que possamos reconstruir, dentro de cada um de nós, o espírito de união, fraternidade, paz, amor e esperança”.

“Desejo que o Natal seja o da reconciliação das famílias, e da reconciliação do Brasil consigo mesmo. Vou trabalhar mais do que trabalhei nos governos anteriores para que o Natal de todos, em especial dos que mais precisam, seja melhor no próximo ano”, disse.

Fonte: PT

(24/12/2022)