Lula participa de filiação de Requião ao PT, nesta sexta, em Curitiba

“Analisando a conjuntura, eu não tenho dúvidas: o caminho é a frente organizada pelo PT. Vamos juntos pelo Paraná e pelo Brasil”, convoca Roberto Requião

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Curitiba nesta sexta-feira, 18 de março, para participar da cerimônia de filiação do ex-governador do Paraná Roberto Requião ao PT. A cerimônia de filiação, com presença também da presidenta Nacional do PT e deputada federal pelo estado, Gleisi Hoffman, acontecerá a partir das 18h, no pavilhão da Expo Unimed, em Curitiba.

Sem partido desde agosto do ano passado, Requião aceitou convite de Lula para se filiar ao PT e disputar o governo do Estado pela sigla. Eles já fizeram uma próspera parceria com conquistas importantes para o Paraná, entre 2003 e 2010, quando Lula era presidente da República e Requião governador do estado.

“Nós precisamos fazer um grande movimento contra a extrema-direita no Brasil e o Requião é a pessoa mais preparada no Paraná para vencer essa batalha conosco. É só assim que a gente vai conseguir resgatar o país e o Paraná para o nosso povo novamente”, disse o presidente Lula. A presidenta do PT também saudou a chegada de Requião ao partido. “Eu tenho muito apreço e muito respeito pelo o que ele significa não só pelo Paraná, mas por todo o Brasil. Juntos faremos um grande movimento contra a extrema-direita”, afirmou Gleisi.

O ex-governador afirmou que o Brasil chegou no limite do tolerável. “Analisando a conjuntura, eu não tenho dúvidas: o caminho é a frente organizada pelo PT. Vamos juntos pelo Paraná e pelo Brasil”, disse Requião.

Serviço

Quando: sexta-feira, 18 de março, a partir das 18h

Onde: Expo Unimed. Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Cidade Industrial de Curitiba

Fonte: PT