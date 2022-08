Lula no Jornal Nacional: participe da mobilização nesta quinta

Lula dá entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (25), às 20h30. E a militância do PT e todos aqueles que o querem de volta têm uma missão especial: ajudar sua mensagem a ganhar as ruas e as redes do Brasil.

Então, se prepare, organize os amigos e os companheiros do Comitê Popular de Luta e espalhe as palavras do Lula. Veja abaixo algumas ideias do que você pode fazer.

Nas redes sociais:

– Logo cedo, a partir das 10h, participe do tuitaço e bombe as tags #Vote13 e #LulaNoJN;

– Ao longo do dia, publique nossos cards e materiais para redes (acesse aqui) e publique as mensagens que fazem parte do nosso Banco de Tuítes;

– Você também pode lembrar do que Lula e o PT fizeram para o seu estado e sua cidade. Basta acessar os feitos na Casa 13 e escolher os que você acha mais importantes;

– Na hora do Jornal Nacional, poste ainda mais. Escolha uma frase do Lula, republique trechos de vídeo e não se esqueça das tags #Vote13 e #LulaNoJN.

Em casa e nas ruas:

– Conte para os amigos, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho que Lula vai no Jornal Nacional e os incentive a assistir;

– Reúna um grupo para assistir junto e, na hora, lembre todo mundo de usar o celular para apoiar o Lula nas redes;

– Saia com sua camisa, sua bandeira, sua toalha, seu adesivo do Lula. E enfeite a janela de casa também.

Vamos transformar esta quinta-feira não só no dia do Lula no JN, mas no dia do Lula nas redes e nas casas do Brasil!

Fonte: PT