Lula e Gleisi: “É 13 e a mudança começa pela cidade”

Em vídeo, o ex-presidente Lula e a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), fazem uma convocação aos eleitores brasileiros. Ambos, pedem que as pessoas, na hora do voto, pensem sobre o que partido fez por suas cidades e por elas. E destacam as várias políticas desenvolvidas pelo PT em todo o país. “É 13 e a mudança começa pela cidade”, afirmam.

Lula lembra que o Partido dos Trabalhadores criou 20 milhões de empregos, enquanto os últimos governos já desempregaram 14 milhões de trabalhadores. E mais, destaca Lula, ainda ameaçam acabar com o Bolsa Família e com o Auxílio Emergencial, no final do ano.

Gleisi defende o voto em quem tem compromisso e sabe como cuidar do povo, e que trabalhe para criar empregos e renda para as famílias. Segundo Gleisi, a situação do país só piorou depois de cinco anos do golpe de Estado. E questiona: “não era só tirar o PT, que as coisas melhoravam”, ironizou.

Lula e Gleisi também advertem para a necessidade de administrações comprometidas com a saúde, com a educação e com a sobrevivência da população. Gleisi lembra das políticas petistas para a saúde pública e do compromisso com o acesso à alimentação. Lula chama a atenção para votar naqueles que, mais do que apenas prometer obras, saibam cuidar do povo.

