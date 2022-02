Lula defende retomada das áreas de educação, ciência e tecnologia

Lula participou de reunião com especialistas nas duas áreas para discutir, na Fundação Perseu Abramo (FPA), a situação difícil por que passam a educação e a ciência e tecnologia no Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na manhã desta terça-feira (8), que o Brasil não pode retroceder nas conquistas da área de educação, como tem acontecido no atual governo, que tira recursos da área e promove um desmonte das políticas públicas, como Fies, ENEM e Sisu. Lula participou de reunião para discutir, na Fundação Perseu Abramo (FPA), a situação difícil por que passam a educação e a ciência e tecnologia no Brasil.

“É preciso fazer a sociedade entender o que está acontecendo. O que a gente fez não pode voltar à estaca zero. Fies, Sisu, Enem, investimentos, tudo voltou à estacada zero. Íamos chegar ao décimo degrau e eles voltaram para o segundo. É preciso recuperar o que fizemos e avançar”, disse Lula.

Em formato híbrido, com participação presencial e virtual, o encontro reuniu especialistas e ex-ministros, como Fernando Haddad (Educação) e Sérgio Resende (Ciência e Tecnologia), a presidenta Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente da FPA, Aloizio Mercadante, que foi titular das duas pastas no governo Lula e Dilma.

Também participaram do encontro, o ex-governador do Acre, Binho Marques, o secretário de Educação do Piauí, Ellen Gera, Rosa Neide e Tereza Leitão, coordenadoras do setorial Educação do PT, o ex-secretário executivo do MCTI, Luiz Antonio Elias e o presidente da CNTE, Heleno Araújo, e o coordenador de Educação do NAPP, Carlos Abicalil.

No centro da discussão, os problemas causados pelo descaso do governo federal com as duas áreas, como o abandono do MEC e a redução de recursos para o ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação, o que tem provocado fuga de cérebros do Brasil.

A conjuntura atual é bem diferente da verificada nos tempos dos governos petistas, que tiveram a educação como um dos pilares, o que favoreceu aumento de investimentos e de infraestrutura, com novas universidades, institutos federais e escolas técnicas, e democratização de acesso, com políticas inclusivas que mudou a configuração do ensino superior no Brasil.

Fonte: PT

(08/02/2022)