Una letra al lado de la otra organiza el mundo. Nace la vida cuando escribo. Me repagino. Aprendo a dar vuelta las páginas, una a una. Todo lo que vivo ya está escrito por mí. Vivo mi propia vida.

Aún los extravíos –que ya no son tantos– me traen de vuelta al mismo camino que recorro desde antes de nacer. Todos mis pasos son míos. He recorrido un trayecto largo.

A veces me da una especie de vértigo ver todo lo que hice. Mis trabajos, mis luchas, mis andanzas. Gente que conocí y en quienes me espejé y sigo espejándome. Todo es una inmensa mandala giratoria.

Otras veces es un color translúcido tranquilizador. Cuando ella conversa conmigo está todo bien. Hoy en Jacumã tuve la sensación de que todo está bien.

La vida es esencialmente la misma. Mendoza, João Pessoa. No sé si las palabras consiguen transmitir lo que quiero decir. Esto es indescifrable e indescriptible. Disfruto el florecimiento.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/