La palabra escrita vuelve, la palabra hablada se pierde

Aquello que no registro, lo que no anoto, es como si no hubiera existido

A fuerza de tanto inexistir, decidí existir

Empecé a escribir como loco y no paré

No voy a parar

Así es que mi historia volvió a mí

Yo volví a mí

Así nacieron Sociología itinerante (1)

“Argentina ayer nomás” (2)

“Sur, paredón y después” (3)

Y Mosaico (4)

En medio de este proceso de renacencia

Vino también Reflexiones sobre la Terapia Comunitaria (5)

Vino también la pandemia y el confinamento

El golpe de estado de 2016 en Brasil

¿Por qué las canciones, la poesía, los dichos populares, los proverbios?

La historia vivida se refugia allí.

Podemos volver a vivir

Volver a sentir

Saber quién somos

Ahora la Red Internacional de TCI

Y toda la historia vivida revivida

Vino otra vez y sigue viniendo

Así que otra vez me hago presente

De la manera como lo sé hacer mejor

Estando.

Escribiendo

Viendo

Verme naciendo de nuevo

Una y otra vez

Después de creer que ya me había muerto no sé cuántas veces.

—

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/