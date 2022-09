La alegría es una decisión más que una consecuencia

Yo puedo alegrarme, o alegrarme por o porque.

Más bien me alegro.

Me alegro de estar vivo o por estar vivo

Pero esta mi alegría explicada

Aún siendo siempre alegría

Es de algún modo menos que la mera alegría sin explicaciones

Es y no es, no sé si me explico

La alegría es la alegría y punto

Esto es fácil de decir, pero no funciona bien así.

Me levanto a la mañana y veo la luz del sol cubriendo la pared

Me alegro

Puedo creer que mi alegría es por este hecho bello

Y puede ser

Pero puede ser que me alegre porque decidí alegrarme

Y esto es mayor

Infinitamente más grande

Es más mío

Y nadie me lo puede robar

No depende de nada más que de mi decisión

Y esta decisión es irrevocable

Decido ser alegre y se acabó

Yo era así, recuerdo que era así de niño

Y vuelvo a ser así ahora

Ahora que el sol sigue andando por el cielo

Y yo con ganas de tantas cosas

Siendo un hombre múltiple como soy

Voy generando o descubriendo

Las distintas llaves de mis mundos y de ese mundote inmenso que está ahí

Yo podría decir qué es lo que me pudo llegar a nublar este resplandor

Y vendría una lista infinita o al menos extensa

(No haré esa lista, aunque sé que por ahí acecha

Lo que como ayer y antes de ayer y antes de anteayer

Usan como amenazas y artificios

Y ya decir amenazas es haber cedido en algo al enemigo.

Cuando las palabras cambian de lado, cambio de lado yo también)

Lo que sé es que hay cosas que es mejor no mirar, y no miro.

Miro el sol que va subiendo por el cielo.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/