Venir a este lugar de expresión y existencia, resistencia, sigue siendo para mí una acción de naturaleza vital. No escribo por otro motivo que el de necesitar vivir. Necesito ser yo, y entonces escribo y publico.

Dichas estas cosas a manera de introducción, vamos al grano. Humanidad se ve por aquí. Hay acciones de distinto tipo que caracterizan el trabajo de promoción de la humanidad. Seré siempre grato a quienes, en contextos de extrema violencia de distinto tipo, abrieron espacios para que yo pudiera existir.

Esto comprende acciones de distinto tipo. Apoyo, acogimiento, aceptación, solidaridad, inclusión. Hoy la inclusión es lo que se me presenta como el campo específico de la acción humanizadora. Me incluyo e incluyo. La existencia social y comunitaria impone condiciones. Concesiones. No han de implicar, jamás, en la extinción de la identidad.

Los padrones sociales, sin embargo, son tales y tal la presión adaptativa, que muchas veces tenemos que luchar denodadamente para no sucumbir. Mucha gente opta por la rendición total o parcial. Para mí el desafio sigue siendo el de mantener mi propia identidad.

Me doy cuenta de que cuando actúo en la dirección de preservar mi propio ser, todo confluye en mi favor. Así fue inclusive en situaciones de extrema dificultad. Los desafios se repiten.

No vengo a discursar, ni a exhibir conocimientos, sino a compartir. A crecer juntas y juntos. Esto es lo que nos enriquece y va potencializando una vida más digna de ser vivida. Una vida personalizada y auténtica, menos manoseada o manipulada por la moda y por las presiones comportamentales.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/