Habilitar la vida eterna. El tiempo ininterrupto.

Ver las aves sobre los cables en frente del departamento donde vivo, en su movimiento. Salir a buscar las otras bellezas que animan y alegran la vida. Un día es todos los días uno a uno, en una colección interminable que, sin embargo, tiene un fin. No me queda otra cosa que habitar esta casa, este lugar móvil que soy. Me nutro de la conexión con gente en movimiento.

Así me voy anidando en la existencia mayor que, para mí, está más bien a mi alcance. Lo demás, lo que no es esto, es adentrarse en una sucesión de penas infinitas. Voy preservando y ejerciendo mi identidad, mi manera única de ser y de estar en el mundo. Ser parte y formar parte es lo que me es posible.

Foto: Mundo Educação-UOL