Gleisi: “Precisamos de grande mobilização da sociedade para garantir aprovação da PEC Bolsa Família”

Com previsão de tramitação no Congresso Nacional nesta semana, a PEC do Bolsa Família pode trazer de volta o alimento para a mesa de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome.

A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, convoca a sociedade para mobilização na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que vai garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 e mais R$ 150 para beneficiário com filhos de até seis anos de idade.

Gleisi, que também é coordenadora do grupo de articulação política da transição de governo, defende que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos de forma permanente. A PEC da Transição prevê tirar do teto de gastos todo o valor previsto para o Bolsa Família, que em 2023 deverá ser de R$ 175 bilhões.

Deputados e senadores também se mobilizam

Os líderes do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também se manifestaram sobre a urgência na aprovação da PEC da Transição.

O senador Paulo Rocha (PT/SP) afirmou que haverá diálogo com líderes no Congresso para manter o valor de R$ 600 para as famílias brasileiras que precisam do auxílio.

“Vamos conversar com líderes das duas Casas para garantir recursos para manter os R$ 600 do Bolsa ainda no início da nova gestão. Lembrando que este foi um compromisso assumido por todos os candidatos. Esperamos o quanto antes garantir a volta da população mais vulnerável ao Orçamento.”

Para o deputado federal Reginaldo Lopes (PT/MG), a aprovação da PEC do Bolsa Família é sinônima da reconstrução do Brasil, que enfrenta desigualdades sociais, falta de emprego, crise econômica e ainda retornou para o Mapa da Fome.

Com foco nas famílias que enfrentam insegurança alimentar no país, a deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ), da mesma forma, destacou a necessidade emergencial de tirar o país do Mapa da Fome.

“Precisamos mobilizar a sociedade brasileira para a aprovação da PEC do Bolsa Família, pois seis em cada dez pessoas, em nosso país, estão sofrendo com a insegurança alimentar, 33 milhões de pessoas estão passando fome e é preciso, mais uma vez, tirar o Brasil do Mapa da Fome”.

CUT mobiliza suas bases

O presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, que também integra a equipe de transição do governo, ressalta que o movimento sindical está em mobilização com as suas bases para a aprovação da PEC no Congresso Nacional.

“A aprovação da PEC do Bolsa Família, além de fundamental, é urgente porque quem tem fome tem pressa e 33 milhões de brasileiros e brasileiros estão passando fome hoje, por culpa do governo incompetente e criminoso de Bolsonaro. A CUT, o movimento sindical, já mobiliza as suas bases para pressionar os parlamentares no Congresso Nacional a aprovar essa Proposta de Emenda Constitucional indispensável para que, de novo, tiremos o Brasil do Mapa da Fome, como fizeram os governos petistas de Lula e Dilma”.

Nobre enfatiza ainda que com Lula na presidência, os retrocessos de Bolsonaro serão barrados e que “é vergonhoso o Brasil ter retornado para o Mapa da Fome com tantos recursos disponíveis”.

“É inadmissível e vergonhoso que um país com os recursos do Brasil tenha mais da metade (58,7%, segundo a Oxfam/2022) da população em algum grau de insegurança alimentar, sem saber se terá comida no prato amanhã. Desde o golpe de 2016, e com Bolsonaro presidente, o país regrediu quase 30 anos, nessa área alimentar, voltando ao patamar da década de 1990. Com Lula na presidência vamos barrar esse retrocesso e, para isso, a aprovação da PEC do Bolsa Família já é prioridade. Toda pressão!”.

Raimundo Bonfim, coordenador da Central Movimentos Populares (CMP), igualmente se manifestou sobre a fome que assola o país.

“A aprovação da PEC é fundamental para assegurar o compromisso firmado com o eleitor no dia 30 de outubro. O mercado só fica nervoso quando queremos dinheiro para quem precisa. A fome tem pressa. Aprova a PEC do Bolsa Família já”.

Ouça ainda o deputado federal Bohn Gass (PT-RS), que explica o andamento das negociações da PEC do Bolsa Família no Congresso Nacional e o rito da PEC no Congresso após a apresentação do texto final pela equipe de transição.

Fonte: PT



(22/11/2022)