Fundo de População da ONU divulga lista de organizações que participarão de oficinas do projeto Redes & Raízes

Durante o mês de novembro, 19 jovens de várias regiões do país, representantes de organizações, coletivos e iniciativas de juventude negra participam de três oficinas formativas promovidas pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). A ação começou no dia 17 e faz parte do projeto Redes & Raízes. O objetivo é fortalecer habilidades de resiliência, ativismo e capacidades organizacionais para as juventudes negras no Brasil.

A representante do UNFPA no Brasil, Astrid Bant, ressaltou a importância da iniciativa no contexto atual: “Esse é o momento de investir em espaços e ações que fortaleçam organizações de grupos de jovens negros e negras, para que tenham participação e influência política e, principalmente, que tenham suas vozes escutadas. O projeto Redes & Raízes se alinha diretamente aos valores e ao mandato do UNFPA, que é a promoção da equidade de gênero e raça, e que todo jovem alcance seu pleno potencial”.

O projeto Redes & Raízes é parte de uma estratégia regional do UNFPA na América Latina e no Caribe para ampliação da participação das juventudes negras no processo de desenvolvimento. No âmbito nacional, o objetivo é fortalecer as ações lideradas pelas juventudes negras e permitir o aprimoramento de habilidades que consolidem as suas trajetórias e as de suas organizações, além de promover um novo espaço para o conhecimento e reconhecimento de práticas desenvolvidas e de fortalecimento das identidades negras e de sua representatividade a partir de trocas intergeracionais.

A convocatória para selecionar organizações, coletivos e/ou iniciativas de juventudes negras, incluindo comunidades quilombolas, periféricas e do para participação no ciclo formativo, foi lançada em outubro pelo UNFPA. Confira abaixo as organizações selecionadas:

Coletivo Lélia Gonzalez de RI da USP

Grupo de Estudos Afrocentrados Baobá

NegroSUS

UBUNTU- Frente Negra de Ciência Política

ÀGBÁYÉ WA

Caleidoscópio Jovem

Coletivo de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Sul do Estado-ES

Projeto Equidade

The Helena Ballers

Cultural Group Transformation

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(19-11-2020)