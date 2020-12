Fundo de População da ONU apoia atividades pelo fim da violência contra mulheres no Nordeste

Organizações que atuam diretamente no combate às violências de gênero no Nordeste participam com diversas atividades dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciado em 25 de novembro (Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher). São 12 instituições que organizaram um Plano de Mobilização dentro do projeto Sala de Situação, promovido pelo Fundo de População da ONU (UNFPA) com apoio da Embaixada da Noruega.

As ações buscam evidenciar os diversos tipos de violência, denunciar o feminicídio e engajar toda a sociedade na luta contra a violência de gênero, além de levar a pauta das mulheres para áreas rurais do Nordeste, aumentando a capacidade de interiorização das políticas públicas e visibilidade dos canais de diálogo, prevenção e redes de proteção. Diversas atividades seguem até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Confira as entidades participantes:

Associação Baiana de Travestis, Transexuais e Transgêneros em Ação (ATRAÇÃO/Bahia) – @atracao_ba

Associação de Prostitutas da Paraíba (APROS-PB) – @apros-pb

Associação de Prostitutas do Piauí (APROSPI) – @aprospiteresina2

Associação Maranhense de Travestis e Transexuais (AMATRA) – @amatramaranhao.

Centro de Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres de Alagoas – @escritoriodamulher (Facebook) e @cddm_al (Instagram)

Centro de Mulheres do Cabo (Pernambuco) – @centro.das.mulheres

Coletivo de Mulheres do Calafate (Bahia) – @coletivodemulheresdocalafate

Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes (GAMI/ Rio Grande do Norte) – @GrupoAfirmativodeMulheresIndependentes e @gamirn

Instituto Maria da Penha (Ceará) – @InstitutoMariadaPenha

Organização de Mulheres Negras (BAMIDELÊ/Paraíba) – @bamidelepb

Organização Social Ágatha (Sergipe) – @ong.agatha

Rede Feminista de Saúde e Grupo de Trabalho sobre o Feminicídio (GT-FEM/Bahia)

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(04-12-2020)