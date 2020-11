Preocupada em fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com a colaboração de vários pesquisadores da área de Políticas, Sistemas e Serviços de Saúde, elaborou o documento Fortalecer o SUS, em defesa da democracia e da vida, uma análise sobre a situação atual do SUS e buscou indicar possíveis soluções e propostas para o seu aprimoramento.

As eleições municipais que se aproximam vão ocorrer em um momento em que o país está fortemente marcado pela Pandemia da Covid-19. Em meio a toda a crise sanitária que a população está vivendo, a relevância do SUS ficou clara para todas e todos.

No documento a seguir, apresentamos à sociedade em geral, aos parlamentares e aos candidatos a prefeito e a vereadores nas mais de 5000 cidades brasileiras um conjunto de propostas concretas, objetivas e viáveis para fortalecimento e aprimoramento do SUS nos próximos anos.

As propostas aqui elencadas reúnem princípios e evidências que regem outros bons sistemas de saúde no mundo e estão respaldadas por inúmeros estudos nacionais recentes e por experiências bem-sucedidas em diversos locais do país. Colocamos, assim, o nosso conhecimento científico e a nossa vivência acumulada ao longo de anos em defesa do direito universal à saúde, da vida e da democracia.

Gulnar Azevedo e Silva

Presidente da Abrasco

Rosana Onocko Campos

Coordenadora da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Saúde da Abrasco

Fonte: ABRASCO (28-10-2020)

Leia o texto na íntegra:

Clique para acessar o Abrasco_Fortalecer-o-SUS.pdf