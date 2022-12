Focus Brasil #76: “O veneno do ódio”; leia na edição desta semana

Na edição desta semana, a revista Focus Brasil #76, da Fundação Perseu Abramo, denuncia o cenário de ameaças, provocações e violência do bolsonarismo. “Estimulados pelos Bolsonaros, os apoiadores do presidente apelam para a baderna, acampam em quartéis e insistem no golpismo”, adverte a revista em sua matéria principal. “É hora dessa turma enfrentar a Justiça e arcar com as consequências dos seus atos de violência e perturbação da ordem pública”, alerta.

ENTREVISTA. Guilherme Mello diz que Bolsonaro devastou programas sociais

GOLPISTAS. Jornalistas abraçam o bolsonarismo e destilam ódio e rancor

BOLSONARISMO. O MPF investiga quem banca os atos contra a democracia

RADICALISMO. Em alguns estados, extremistas chegam à violência absurda

ATENTADO. No Espírito Santo, adolescente entra em escola e mata 4 pessoas

TCU. Não há qualquer tipo de controle do Estado das armas nas mãos de civis

ORÇAMENTO. PEC vai permitir recompor verbas para investimento e social

POBREZA. IBGE mostra que a pobreza cresceu. Uma obra de Bolsonaro

TERRA ARRASADA. Falta dinheiro na educação, na saúde e há risco de apagão

HISTÓRIA. As conferências da Assistência Social e da Saúde realizadas com Lula

ARGENTINA. Justiça vai julgar militares que fizeram a chacina da Calle Corro

CULTURA. O mercado editorial é sacudido pelos livros-reportagem

MÚSICA. Revolver, dos Beatles, ganha reedição histórica e expandida

Da Redação da página do PT, com FPA