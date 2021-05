Foco. Centro. Eje.

Amor. Fé. Familia.

María. Poesía. Amistad.

Es un resúmen.

Un mínimo.

La vida.

Esto es concreto. Es lo que me organiza.

Me centra. Me da sentido. Me sostiene. Me sustenta.

Más allá está lo otro.

Lo que amenaza.

Pero si me mantengo en mi eje, en mi centro y en mi foco,

Permanezco.

Son colores y sentimiento.

Comprensión.

He encontrado en el evangelio

una referencia clara y segura.

Esto no me exime de caídas y tropiezos

Me levanto cada vez que caigo.

Me reúno en lo disperso

Voy a lo lejano que está cerca

una película, una bella figura

Una conversación

Vengo de lejos aquí

y de aquí vuelvo a lo distante.

Unidad de lo diverso

Síntesis de lo múltiple

Plural y móvil

Soy

Voy.

Mi historia me enseña.

Vuelve a toda hora

Me señala el camino.

No estuve solo.

No faltó la palabra justa en el momento justo

La escucha atenta

Me devuelve una sensación de integración

Pertenecimiento.

Veo mi camino en colores

Celeste

Amarillo

Rojo

El reino de Dios.

