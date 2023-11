Filosofia e Literatura: um Diálogo Heurístico

A Obra do Prof. Marcelo Bezerra Oliveira, Uma Filosofia da Literatura, constitui uma densa reflexão crítica sobre as manifestações estéticas, particularmente expressas pela Literatura, que representa um convite ao fecundo diálogo entre o Filosofar e a Expressão Literária, em especial à Brasileira. Proporciona um fecundo entrecruzamento do filosofar e do expressar artisticamente o movimento do cotidiano, em seu sentir, em seu sofrer, em seu alegrar-se, em seu esperançar.

De um lado, o Filosofar. A incitação ao pensar, ao exercício crítico da

razão, ao questionamento do viver, a atitude desafiante do questionar, da

dúvida sobre a condição humana – Marx apreciava o dito latino “De

Omnibus Dubitandum” – (Deve-se duvidar de tudo) –, inclusive a partir de

nós mesmos. Em breve, exercitar a criticidade sobre o mundo, sobre a

condição humana, desde as relações do cotidiano.

De outro lado, as relações concretas de experiência humana, tais

como esteticamente expressas pela poesia, pela prosa, pelo romance,

pelos contos, pelas crônicas, pelos seus cenários , pelos seus personagens,

pelas suas tramas.

A Literatura revela-se um rico mostruário do sentir, do pensar, do

querer, do agir, da forma de comunicar os fios contraditórios do viver – As

dores, as alegrias, os prazeres, as dúvidas, as crenças, o ceticismo, a

angústia, esperança, incertezas.

O grande mérito da obra de Marcelo consiste na tentativa exitosa de

fazer dialogar esses dois saberes, sem pretensão de superioridade, mas de

complementaridade: um fecundando o outro. Um filosofar, apartado do

universo estético-literário, sucumbe a um mero exercício especulativo,

estéril, insosso, que acaba em si mesmo. A Literatura, por sua vez,

destituída do diálogo com a Filosofia, resulta mera expressão de

experiência de sentidos acríticos, pendentes ao fatalismo, propensos a um

viver sem sentido, que se rende ao determinismo das circunstâncias, sem

capacidade de alçar voos mais altos.

A contribuição heurística desta obra consiste justamente no diálogo

fecundante entre esses dois saberes: a Literatura, com sua capacidade de

imersão estética na complexa teia do viver, a expressar uma multiforme

malha de relações e de circunstâncias que muitas vezes superam a

compreensão humana, e, por outro lado, a Filosofia, a proporcionar uma

incessante busca de sentidos, por meio de constante problematização dos

escritos literários, seus gêneros, seus personagens e até sua autoria.

Texto editado pelo autor e gentilmente digitado por Águeda Ferreira Calado, minha irmã, que atuou como professora de Literatura.

João Pessoa, 06 de Novembro 2023