Faz o L! Da economia à saúde, país fecha mais uma semana com boas notícias

Dia a dia, semana após semana, o povo brasileiro vai colhendo os resultados por ter escolhido um governo que trabalha pelo desenvolvimento do país com justiça social. Seja pelo alívio das famílias endividadas com o Desenrola Brasil ou pela desaceleração da inflação, a semana encerrada nesta sexta-feira (9) traz mais uma enxurrada de boas notícias para o povo brasileiro.

Confira os novos avanços do governo Lula na jornada de reconstrução nacional:

Congresso Nacional

– Aprovada MP do Minha Casa Minha Vida na Câmara

– CPMI do golpe aprova plano de trabalho de relatora Eliziane Gama

– GT da Reforma Tributária entrega o relatório final

Economia

– Inflação oficial cai para 0,23% em maio e acumula 2,95% este ano

– Lançamento do programa Desenrola Brasil

– Desconto para carros populares que pode chegar até R$ 8 mil

– Portos do Brasil movimentaram 98,6 milhões de toneladas em abril

– Bolsa ultrapassa 114 mil pontos e fecha no maior nível desde novembro

– Banco Mundial eleva para 1,2% previsão de crescimento do Brasil

– Preço da cesta básica cai em 11 capitais de acordo com a Dieese

Saúde

– Instalação Comitê Interministerial para eliminação da tuberculose

– Anvisa renova autorização de vacinas e medicamentos de uso emergencial

– Fiocruz assina acordo para retomar produção de vacina BCG no país

– Lançamento do Novo Farmácia Popular

Segurança

– Convocação de 201 candidatos excedentes da Policia Federal

Educação

– Inauguração do campus Paulista do IFPE

– Inscrições para o Enem começaram na segunda-feira (5) e vão até 16 de junho

Habitação

– Entrega de 500 unidades do Minha Casa Minha Vida no município de Timon

Agronegócio

– Governo anuncia R$ 7,6 bi do BNDES para Plano Safra e crédito rural

– Governo abre crédito de R$ 200 milhões para combater gripe aviária

Meio Ambiente

– Ministério do Meio Ambiente cria Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem

– Iniciativa despeja quatro toneladas de sementes na Mata Atlântica

– Ministério da Agricultura lança consulta pública sobre programa Carbono + Verde

– Lula decreta a criação do Conselho Nacional para COP 30

– Governo amplia Reserva Extrativista Chocoaré-Mato Grosso em 1.800 hectares, em Santarém Novo e São João de Pirabas, no Pará

– Governo cria do Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba, com 61 mil hectares

– AGU cobra R$ 628 mi em indenizações e multas por danos ambientais

– Governo decreta restabelecimento do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima

– Lula garante maior participação social no Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima

– Governo decreta atualização do Comitê Técnico da Industria de Baixo Carbono para promover a transição para economia de baixo carbono do setor industrial

– Lula veta trecho de MP que flexibiliza desmatamento da Mata Atlântica

Povos Indígenas

– Governo lança edital para diminuir impacto das drogas entre indígenas

– Comunidade Yanomami recebe kits de placas fotovoltaicas com bateria para atendimento à saúde

Igualdade Racial

– Ministério da Igualdade Racial e Google formalizam parceria para apoiar instituições que pesquisam racismo na internet

Trabalho

– Ministério do Trabalho do Brasil e da Alemanha assinam declaração conjunta de intenções com o objetivo de promover laços no setor de trabalho

Cultura

– Liberação de R$313 milhões da Lei Paulo Gustavo para 4 estados

Fonte: PT, com informações da Secretaria de Relações Institucionais (SRI)

(09-06-2023)