‘Faltam 70 dias’: Contagem regressiva para eleição põe Lula em destaque no Twitter

O candidato do PT à Presidência da República esteve entre os assuntos mais comentados do dia após personalidades publicarem mensagens com a hastag destacando a esperança com a proximidade do primeiro turno, em 2 de outubro

Com a hastag “Faltam 70 dias”, em referência ao primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve entre o assuntos mais comentados ao longo deste domingo (24). Personalidades, artistas, políticos e internautas apoiadores do candidato do PT à Presidência da República destacaram em seus posts a esperança e o alívio com a aproximação do primeiro turno em 2 de outubro. O possível fim do atual governo.

Na última edição da pesquisa XP/Ipespe, em 3 de junho, Lula liderava com 45% a preferência dos eleitores, 11 pontos à frente de Bolsonaro (PL). Além disso, segundo a maioria dos participantes do levantamento, Lula é mais honesto do que o candidato à reeleição (35% a 30%).

Os apoiadores do petista também quiseram mandar um recado para os bolsonaristas. Hoje o Partido Liberal (PL) realizou convenção para confirmar o nome de Bolsonaro como candidato à reeleição, com o general Braga Netto como vice. Em seu discurso, o candidato voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), a se apropriar de obras dos governos anteriores e convocou atos para 7 de Setembro.

Confira algumas das postagens