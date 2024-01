Espírito de época (Zeitgeist)

Em Paris a multidão

Ali no Champes-Élysées,

Trazia um tique ou um quê

Que transcendia a razão.

Com o celular numa mão,

Apontando para o céu,

A selfie era qual troféu

Que se troca pelo abraço…

O afeto perdeu espaço

No réveillon do mundéu.

Aconteceu em Paris

E ocorre em todo lugar,

O que vale é registrar,

O flash é a força motriz.

Vida plena, vis-à-vis?

Estaria envolta em véu,

Num cômodo de mausoléu,

já morta pelo cansaço…

O afeto perdeu espaço

No réveillon do mundéu.

Martim Assueros

Réveillon de 2024

Foto: Pessoas registram com celulares os fogos de artifício junto ao Arco do Triunfo, na avenida dos Champs-Élysées, durante as celebrações do Ano-Novo – Reprodução_Folha de São Paulo/Leia isso_Mariliz Pereira Jorge_2/1/2024

https://leiaisso.net/mlf2k/