“Espírito de Assis” inspira iniciativas de paz. Dia 27, conexão com Praça São Pedro

37 anos depois do encontro convocado por São João Paulo II, a cidade de “Poverello” mais uma vez se mobiliza pela paz. Em 27 de outubro, terá lugar a oração inter-religiosa liderada por mulheres de diferentes religiões, seguida pela conexão com a Praça de São Pedro onde será realizado um momento de oração pela paz na presença do Papa Francisco.

“Decidi convocar um dia de jejum e oração na sexta-feira, 27 de outubro, um dia de penitência para o qual convido os irmãos e irmãs das várias denominações cristãs, aqueles que pertencem a outras religiões e todos os que prezam a causa da paz no mundo, a participarem como acharem adequado. (Papa Francisco)”

O dia 27 de outubro marca o 37º aniversário do “Espírito de Assis” ,que recorda o histórico encontro inter-religioso de oração pela paz em 1986, desejado por São João Paulo II, e que reuniu lideranças de diversas religiões. Um aniversário que coincide com o dia de oração e de jejum, aberto também a representantes de outras confissões cristãs e de outras religiões, convocado pelo Papa Francisco na Audiência Geral da última quarta-feira.

Espiritualidade e oração para manter viva a fraternidade

“Num clima dramático de ódio, inimizade e violência – sublinha padre Tonio Dell’Olio, presidente da Comissão Espírito de Assis – somente o tênue fio da espiritualidade e da oração pode manter viva a fraternidade. Por isso permanecemos ainda mais fiéis ao espírito de Assis, cujo processo começou há 37 anos. A nós, a incumbência de continuar em plena sintonia com o Papa Francisco e com os líderes religiosos de todas as partes do mundo”.

Conscientização dos pequenos

A programação deste ano é caracterizada por vários momentos a partir de quinta-feira, 26 de outubro, às 10h, horário local, no Santuário da Despojamento em Assis, onde terá lugar um encontro de aprofundamento para as escolas, com o objetivo de apresentar aos jovens o Espírito de Assis e o que ali aconteceu há 37 anos.

Conexão com a Praça São Pedro

Na tarde do dia 27 de outubro, às 16h30, encontro na Porciúncula, dentro da Igreja Santa Maria dos Anjos, com a oração inter-religiosa pela paz com representantes de diferentes religiões, seguida pela conexão com a Praça São Pedro para o momento de oração pela paz com o Santo Padre.

No sábado, 28 de outubro, a partir das 16h30, na Sala de Conciliação do Município de Assis, será realizado o seminário intitulado: “As religiões podem parar a guerra?”, na qual participarão o bispo de Assis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, dom Domenico Sorrentino, a prefeita de Assis, Stefania Proietti, padre Tonio Dell’Olio, Piero Damosso, jornalista Tg1 e autor do livro “A Igreja pode parar a guerra?”, o franciscano padre Enzo Fortunato e Rita Moussalem, responsáveis ​​pelo diálogo inter-religioso do Movimento dos Focolares.

Marco Impagliazzo, presidente da Comunidade de Sant’Egidio, estará conectado e será transmitido o testemunho de Victor Fadlun, presidente da Comunidade Judaica de Roma.

No domingo, 29 de outubro, às 12h, na Basílica Superior de São Francisco, terá lugar a Celebração Eucarística presidida por dom Sorrentino.

Fonte: Vatican News