Esperançando

Tentamos desde este espaço fortalecer a esperança.

As ações que demonstram que a humanidade ainda é possível. Incontáveis evidências de que a solidariedade, o esforço construtivo em prol do bem comum, a fé que se expressa em ações concretas de acolhimento e de potenciação da capacidade resiliente, continuam sendo veredas fortalecedoras do sentido da vida.

Somos mais do que o afã de lucro. Somos mais do que os reducionismos empobrecedores. A humanidade é um esforço que vêm de longe. A nossa aposta continua sendo a de que vale a pena nos darmos as mãos. Insistir na ajuda mútua. Revalorizar as nossas histórias de vida. Colocar em primeiro plano o valor da própria vida.

Esta é uma causa perene. O descaso do regime ilegal e ilegítimo atualmente no poder no Brasil deverá oportunamente ser julgado por tribunais isentos, quando seja restabelecida a democracia no país. Enquanto isso, por toda a parte vemos pessoas, entidades e movimentos em ação para proteger a quem mais sofre.

Não é apenas levar comida à mesa de quem têm fome. Também é conscientizarmo-nos de que somente uma ação contínua e consistente de baixo para cima poderá restabelecer as condições para uma vida realmente humana. Governos passam. Dinheiro vêm e vai. A vida, porém, permanece. Que seja justa e digna para todos, para todas!