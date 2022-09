Esperança Brasil. Brasil esperança.

Fez bem ouvir e ver ontem, o povo reunido.

Artistas, gente partilhando sentimentos e experiências.

Faz bem saber que não estamos sós.

Faz bem escutar as pessoas.

Deixar com que chegue essa outra voz que me acrescenta, me completa.

Todo um Brasil adiado e escanteado, chutado, posto de lado, está aí de pé.

Isto anima. Contagia.

Eu também tive um sonho.

Esse sonho floresceu em um outro espaço e tempo.

Não me ocorre nada especial para dizer.

Apenas agradecer o ar novo que a reunião de ontem me trouxe, de novo.

Primavera é isto.

—

Ilustração: “Flores depois da chuva.” Pintura do autor.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/