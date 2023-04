Encuadernación

Fui mapeando mi estar aquí tan detalladamente, tan minuciosamente, que hay horas en que me envuelve todo mi pasado presente.

Y aún aquella sensación de extrañeza tan antigua y persistente, ya no es más algo que yo debería cambiar o superar, sino simplemente una de mis maneras de estar aquí.

Me siento encuadernado. Unificado con todos mis tiempos y modos, de tal manera que muchas veces me siento completamente contenido en lo que existe.

Se va deshaciendo una sensación de dispersión o de indefinición. Frecuencia S. Sintonía S. Poema S. Jugando voy rehaciendo mi estar aquí de manera cada vez más integrada. Más mía.

Más completamente mía. Esto no significa para nada un estar ajeno a lo que me rodea, sino al contrario, cada vez más una sensación de familiaridad, seguridad, pertenecimiento, me acompaña.