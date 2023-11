Elas por Elas, terceiro dia: “A essência desse projeto é a coletividade”, afirma Anne Moura

Por Marina Marcondes

Encerrando a série de matérias especiais sobre o Curso de Formação para Multiplicadoras do Elas por Elas , atividade integra a quarta edição do projeto que revolucionou a forma de as mulheres petistas realizarem política em todo o território nacional, vamos saber como foi o último dia da atividade . Saiba como foi o primeiro e o segundo dia.

Na abertura da interação, a secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura, reforçou para as multiplicadoras a necessidade das companheiras, quando retornam aos estados, olhar para as mulheres sem distinção.

“Não faz diferença nenhuma a tendência de cada uma. É preciso que vocês olhem para as mulheres sem distinção, a gente precisa ajudar as mulheres do PT como um tudo porque essa é a nossa essência, a da construção coletiva. Não vamos reproduzir a lógica da disputa patriarcal. Vocês que serão multiplicadoras, vocês não serão da tendência X ou Y, vocês serão multiplicadoras para todas as mulheres do partido”, disse Anne.

E completou: “por isso, o processo de acolhimento é tão importante. Temos a chance de mudar a forma de fazer política, e isso só vai depender da prática de cada uma. Por isso repito: o Elas por Elas só deu certo porque o princípio dele é a construção coletiva”.

Oficina Jurídica

A advogada Gabriela Araújo apresentou às companheiras regras para as eleições de 2024, o que pode e não pode realizar durante a pré-campanha e a campanha. apresentação com pouca legislação eleitoral e do calendário eleitoral de 2024. Segundo advogada, entre 7 de março e 5 de abril está autorizada a mudança de partido, período chamado de janela partidária.

Seis de abril é o prazo final para que todos os candidatos tenham direito a voto na circunscrição, e 15 de maio será o início da arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. A data da convenção partidária é até 15 de agosto, prazo para registro de candidaturas, e em 16 de agosto será autorizada a propaganda eleitoral por meio de quadrinhos, distribuição, material gráfico, caminhadas ou propaganda na internet.

Em 26 de agosto começa a propaganda eleitoral na rádio e tv. O primeiro turno será realizado no primeiro domingo de outubro, 6, e o segundo turno, no dia 27.

“É importante que as multiplicadoras reverberem em seus estados e em todos os municípios, onde for possível, os direitos das mulheres. Porque as mulheres demoraram no Brasil mais de 400 anos para a gente ter algum tipo de direito, e até hoje, mesmo podendo votar e serem votadas, somente a partir de 1932, elas ainda lutam para conquistar esse espaço para poder estar no poder, para poder serem eleitas e quando são eleitas ainda sofrem violência política.É importante que a gente esteja capacitando mais mulheres para que elas possam se defensor do patriarcado”, afirmou a advogada de Direito Público e Eleitoral.

Estruturando a campanha: Estratégias para 2024

Para a estrategista de marketing político e digital Dani Braga, o que faz o PT grande é o processo de discussão e processo interno. Ela deu dicas para as multiplicadoras sobre como montar uma campanha, com exemplos de técnicas no marketing político para que as candidatas petistas possam se diferenciar das demais.

“O conteúdo é extremamente importante. A construção da confiança de vocês se dá através do conteúdo criado. As forças e as fraquezas estão relacionadas aos contextos de vocês, do cenário, da sua cidade ou território. E para isso, o SWOT, que é a base do seu planejamento, é essencial, pois ele consiste na identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças”, revelou.

Segundo ela, a segmentação é fundamental na hora do planejamento, pois, quando se fala sobre determinado assunto de forma genérica, sem ter um foco, a mensagem acaba não atingindo público algum: “Quando falar de maneira genérica a candidatura acaba não falando diretamente para um público específico, e isso perde o impacto. Sempre que possível segmentar a comunicação”, orientou.

Encerramento

Fechando o curso, Thatiane Nicácio, coordenadora de Comunicação do projeto Elas por Elas, apresentou o cronograma de ação para os próximos meses da EpE.

A iniciativa que chegou à quarta edição com algumas mudanças vem algumas novidades, como o marketing 5.0 e o uso de novas tecnologias. Segundo Nicácio, o aprofundamento desses conceitos sobre o uso de novas tecnologias para as eleições objetivas capacitar e ampliar a função das multiplicadoras para a construção da plataforma feminista do partido.

“O Elas por Elas é um projeto que une formação política, planejamento estratégico, comunicação e mobilização objetivando a defesa da democracia. A igualdade de gênero faz parte de um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, sendo o 5ª ODS. Com o projeto Elas por Elas das mulheres do PT, nós demos um passo em direção à paridade política de gênero no Brasil, e a cada ano avançamos mais um passo. Continuaremos caminhando até alcançar o objetivo.”

A metodologia agrega as multiplicadoras – nacionais e estaduais – na organização, formação, comunicação, mobilização e defesa da democracia. A organização ocorrerá durante o período pré-campanha. Além disso, diante de tantos episódios de violência política, a organização no preparo dinâmico um módulo com o foco no fortalecimento emocional e psicológico das companheiras que beneficiam na campanha.

“O projeto tem essa finalidade de impulsionar a participação das mulheres na política com o foco em 2024 para que, de fato, as pessoas consigam concretizar as candidaturas das mulheres. Tudo isso passa pela consolidação de lideranças mulheres que são qualificadas para a disputa política”, explicou a coordenadora.

Por fim, a secretária nacional destacou que, no começo do próximo ano, em janeiro, haverá o encontro das comunicadoras populares, que será um processo também de formação, mas com o olhar direcionado para as futuras candidaturas e suas equipes, já que novembro sairá a primeira lista de pré-candidatos de todo o brasil. Assim como ocorreu com as multiplicadoras, cada estado contará com seu comunicadora popular.

“Vocês estão vendo que a comunicação é uma área muito importante para nós, por isso é fundamental conhecerem o Elas por Elas como um todo. Estamos nos atualizando para apresentar todas as novas formas e ferramentas. Vocês serão multiplicadoras para todas as mulheres do PT. Não vamos reproduzir a lógica da disputa patriarcal entre nós. O EP só deu certo porque o princípio dele é uma construção coletiva. Por isso, não percam a empatia, a sensibilidade e o olhar na outra companheira. Não somos uma máquina. É a partir da nossa prática que a gente pode mudar a política e o partido”, finalizou a secretária nacional de mulheres do PT.

