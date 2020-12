Educação Popular (PDF)

Apresento aqui o livro intitulado como acima, em que a leitora e o leitor poderão ter uma sucinta ideia de como os meus trabalhos e escritos se desenvolvem e se articulam, tendo sempre a preocupação central de lançar um olhar sobre o momento presente, problematizando a realidade contemporânea, para assim, fazer emergir o “inédito viável”, ou seja, o futuro a construir.

Compreender criticamente o hoje para construir coletivamente o amanhã, sem perder de vista o passado, é um movimento instituinte do meu pensamento, que constantemente ressalta a importância da “memória histórica” e a característica ontológica da realidade social, em sintonia com o que assinalou Eduardo Galeano ao nos lembrar que: “A história é um profeta com o olhar voltado para trás: pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será”.

Faço uma síntese meticulosa entre o legado cristão humanista e o pensamento crítico de influência marxiana. Dessa forma, as minhas contribuições desenvolvem-se com uma forte vinculação com as classes populares e na reflexão sobre os desafios dos movimentos sociais populares (do campo e da cidade) e dos movimentos sindicais diante das adversidades e contradições dos grupos políticos de esquerda frente ao avanço neoliberal. Mantendo sempre uma perspectiva histórica, trato de lançar “luzes” a respeito das situações-limites enfrentadas pelos setores cristãos

progressistas e as contribuições da Teologia da Libertação.

Leia o texto na íntegra:

