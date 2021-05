Ecologia cognitiva na sociedade da informação (PDF)

Por Leonardo Lazarte*

Além da dimensão econômica e suas implicações, a Sociedade da Informação traz mudanças na forma em que interpretamos o mundo, impacta nosso ambiente interior e põe novos desafios a nossas relações sociais. O surgimento de novos modos de cognição, a busca de novos modos de vida – vida interior –, e um foco humanista na interação entre a tecnologia e as necessidades sociais são algumas destas dimensões pouco exploradas.

Antecipando o mundo em que nos encontramos (foi escrito no ao 2000), este artigo fornece pistas para a compreensão e para a existência humana na realidade criada pela tecnologia da informação dominando quase todos os campos da vida.

Uma leitura imprescindível, que recupera debates em perspectiva histórica e filosófica, repondo a vida do dia a dia no centro da preocupação e do esforço educativo. Podemos dizer com certeza, que se trata de um grito de alerta e a mesmo tempo esperançador.

Leia na íntegra aqui:

* Professor do Departamento de Matemática e Coordenador do Núcleo de Estudos da Sociedade da Informação da Universidade de Brasília. Formado em Matemática na Universidad Nacional de Cuyo, na Argentina.

Fonte: IBICT, Ciência da Informação (29) 2, 2000, pp. 43-51.