No Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento (21), o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um discurso de valorização da cultura na sua capacidade de promover o diálogo e o desenvolvimento. Durante o pronunciamento, o chefe da ONU pediu que as nações levem em conta as necessidades de instituições e de profissionais da área criativa na hora de elaborar planos de reestruturação econômica.

Para Guterres, a cultura vai além de uma indústria, e se revela uma potência capaz de gerar milhões de empregos, mover o progresso econômico e atuar como uma força de coesão social. O chefe da ONU apontou, ainda, que a humanidade vive uma etapa marcada pela disseminação do ódio e da intolerância na qual a promoção da diversidade demanda apoio e investimentos.

Durante o pronunciamento, o chefe das Nações Unidas lembra que, em sociedades multiétnicas, multi-religiosas e multiculturais, a cultura “é uma riqueza, não uma ameaça”, e que ao redor de todo o mundo, museus foram fechados, salas de concertos silenciadas, teatros apagados, locais turísticos abandonados e outras atividades culturais postas de lado enquanto as sociedades lidavam com a morte e a destruição provocada pelo vírus. Com a esperança gerada pelas vacinas, no entanto, torna-se possível vislumbrar o retorno gradual da indústria.

A ONU estima que as indústrias criativas e culturais geram uma receita anual de 2,250 bilhões de euros para a economia global e empregam 29,5 milhões de pessoas em todo o mundo, o equivalente a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta.

Reconhecimento – Em 2002, a Assembleia Geral adotou 21 de maio como o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. No ano anterior, o reconhecimento foi feito pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Nas celebrações da data, a agência promove os valores da diversidade cultural e as metas da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada em 2005. Entre os objetivos do tratado estão apoiar sistemas sustentáveis de governança para a cultura, criar equilíbrio no fluxo de bens e serviços do setor, bem como aumentar a mobilidade de artistas e profissionais.

Para ler mais sobre o tema, acesse aqui: https://news.un.org/pt/story/2021/05/1751302

Fonte: Nações Unidas – Brasil