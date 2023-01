Discipulado e Missão na Diocese de Pesqueira: A contribuição dos Missionários e Missionárias inculturados

Não foram vocês que Me escolheram, mas fui Eu quem os escolheu e os enviei, para que vocês vão e dêem fruto e este fruto permaneça (Jo 15, 16)

Ao longo desses mais de cem anos – e mesmo bem antes deste período -, nossas gentes têm contado com o anúncio do Evangelho, no chão da diocese de Pesqueira, graças a dedicação, de ontem e de hoje, de muitos missionários e missionárias. Dentre os anunciadores da Boa Nova – homens e mulheres -, na experiência missionária vivenciada em nossa região, incluem-se discípulos e missionários não nascidos no Brasil, vindos de diferentes países, que se inculturaram na realidade do nosso povo, em especial os mais pobres.

Cada qual à sua maneira, esses missionários e missionárias, tendo deixado sua terra, sua família e seu povo, responderam generosamente à vocação de anunciar testemunhar a Boa Nova, doando-se à causa do Reino de Deus, enfrentando sucessivos desafios econômicos, políticos, culturais, psicológicos, inclusive ao interno da própria Igreja. Rendendo um tributo a esses missionários e missionárias inculturados na vida eclesial de nossa Diocese e em outras comunidades vizinhas, rememoramos figuras de missionários e missionárias de várias Congregações Religiosas (masculinas e femininas): Oratorianos, Franciscanos, Doroteias, Redentoristas, Padres ’’fidei donum’’, sem esquecermos também a contribuição oferecida por irmãos e irmãs de outras confissões,como os Menonitas, só para citar alguns exemplos, a título de ilustração.

Justamente neste ano,estamos a comemorar também os 50 anos do profético Documento’’ Eu ouvi os clamores do meu Povo’’, assinado por 11 Bispos nordestinos e 8 Superiores Religiosos do Nordeste. Dentre os signatários do mesmo texto, figuravam Dom Hélder Câmara, Dom José Lamartine Soares (respectivamente Arcebispo e Bispo Auxiliar de Olinda e Recife), Dom Antônio Batista Fragoso (Bispo de Crateús -CE), Dom José Maria Pires (Arcebispo da Paraíba), Dom Francisco Austregésilo de Mesquita (Bispo de Afogados de ingazeira), Dom Severino Mariano de Aguiar (Bispo de Pesqueira), além de outros signatário Bispos e Superiores religiosos do nordeste. Acerca deste Documento, já tivemos a oportunidade de escrever algumas linhas (cf. https://textosdealdercalado. blogspot.com/2016/07/eu-ouvi- os-clamores-do-meu-povo-um. html) . Dadas as circunstância Históricas da época-em plena Ditadura Civil Militar, em seu período mais tenebroso, sob o General Médici-, este texto de 24 páginas comporta uma corajosa denúncia profética,por meio de uma análise percuciente das condições de emprobremesimento da maioria da população nordestina, agravadas pela sistemática perseguição, numerosas prisões e torturas de parcela de significativa de nordestino e brasileiros. Rememorar este Documento constitui também um dos objetivos de nossa proposta.

Retornando ao foco de nossa Proposta-celebrar a memória de Missionários e missionárias inculturados à nossa realidade-,e não podendo, nestas breves linhas, rememorar detalhadamente cada um – cada uma – desses discípulos missionários, tratamos pelo menos de destacar aspectos dos que nos impactam pela sua notória contribuição e testemunho da causa libertadora do povo dos pobres, em nossa região.

Em meados dos anos 60, por exemplo, contamos com a presença profética de Pe. Joseph Servat (o querido Pe. José Servat), dedicado missionário que cumpriu um denso serviço profético junto aos trabalhadores e trabalhadoras do campo em todo o Nordeste, inclusive da Diocese de Pesqueira. Francês de nascimento, ele chega ao Brasil, dirigindo-se ao Nordeste a convite de Dom Helder Câmara, em nome da Arquidiocese de Olinda e Recife. Notamos que nesta época, o Brasil estava impactado pela desventura do golpe de Estado perpetrado por forças empresarial-militares, inaugurando a tenebrosa Ditadura empresarial-militar que infelicita o Brasil durante longos 21 anos. Justamente em 1975, quando a ditadura militar recém-instalada havia desmontado, pelas perseguições e prisões, diversos membros da Ação Católica Especializada (JAC, JEC, JIC, JOC, JUC), é que Pe. Servat recebe a incubencia que, junto com alguns Padres, a exemplo do Pe. José Maria da Silva, da Diocese de Pesqueira, que estava respondendo a um IPM (Inquérito Policial Militar) perseguido que estava sendo pelo seu trabalho de Assistente da Jac (Juventude Agrária Católica), de prosseguir aquele trabalho de resistência, por outra via. É assim que, com o trabalho perseverante e conjunto com trabalhadores e trabalhadoras do campo, em várias Diocese do Nordeste, o Pe. Servat se empenha, com persistência, em semear novas sementes de resistência à Ditadura Militar, por meio de um plano de atividades organizativas, formativas e de mobilização dos camponeses e camponesas, especialmente na zona canavieira, mas também em várias microrregiões do Nordeste.

A respeito de Padre José Servat vale a pena conferir uma longa entrevista que ele concedeu ao Professor Antônio Montenegro que,reunindo mais outras quatro entrevista sobre missionários ”Fidei Donum” que atuaram no Nordeste,fez publicar no livro intitulado “ Travessia” (pela Companhia Editora de Pernambuco).

Outra figura veneranda de Missionário atuante na Diocese de Pesqueira foi o Padre Armando Biehl. Ele atuou em nossa Diocese, na Paróquia de Jataúba, desde 1973, durante vários anos. Ele veio da França, onde havia acumulado longa experiência de Missionário e de peregrino,tendo feito peregrinação (a pé), da França a Palestina. Vindo para o Brasil, trabalhou inicialmente na zona canavieira de Sergipe, onde travou conhecimento com um jovem casal de agricultores da região: Paulo Carlos de Sousa e Nadja de Sousa – a quem adotou como filho. Nos inícios dos anos 70, a convite de Dom Severino Mariano de Aguiar, então Bispo Diocesano de Pesqueira, chegaram a Jataúba Padre Armando, Paulo (primeiro Diácono Permanente de nossa Diocese,ordenado em 1973), Nadja e seus primeiros filhos.

A principal marca da ação Missionária de Padre Armando como também de Paulo e Nadja – foi sua profunda inserção na organização e formação de dezenas de Comunidades do campo, na área rural de Jataúba, bem como de sua integração nas ações pastorais conjuntas das Comunidades das Dioceses de Pesqueira, Caruaru e Garanhuns. Com efeito, desde meados dos anos 70/inícios dos anos 80, graças ao trabalho conjunto de coordenação das comunidades de Caruaru, Garanhuns e Pesqueira, por meio de distintas atividades organizativas e formativas, em especial por meio dos encontros anuais mais conhecidos como “o Natal das Comunidades” dos quais entre as figuras de referência destacamos o Pe. Pedro Aguiar (Caruaru), Frei Juvenal (Garanhuns) e Pe. Reginaldo Mazzon (Pesqueira).

As comunidades rurais de Jataúba, além da sede da Paróquia, ainda hoje dão testemunho do denso legado do Pe. Armando Biehl, que em conjunto o Diácono Paulo e sua esposa Nadja, percorriam frequentemente todas essas comunidades, seja em função dos trabalhos litúrgicos, seja em função do acompanhamento de suas organizações populares e sindicais. Não surpreende, a este propósito, o depoimento prestado pelo Prof. Francisco de Assis Batista, da UEPB/Campina Grande, ao revelar que, em suas andanças pelo Cariri paraibano, em especial por São João do Tigre, teve acesso a um livro de Atas do Sindicato Rural de São João do Tigre, na qual consta Assinatura como visitante do Pe. Armando Biel. Vários outros testemunhos foram igualmente prestados pela gente pobre daqueles sítios, a exemplo do depoimento prestado pelo missionário leigo Zé Duda, que destacava a capacidade de serviço e de humildade do Pe. Armando, contando até que o Pe. Armando, ao visitar o seu sítio, se dispunha a fazer a limpeza dos ambientes da casa,inclusive recolhendo os penicos e jogando fora o conteúdo.

Dentre tantos Religiosos e Religiosas e Missionários que atuaram em nossa Diocese – Franciscanos, Doroteias, Redentoristas e de outras Congregações-, os redentoristas, Congregação à qual também pertence Dom José Luiz Salles, atual Bispo Diocesano de Pesqueira, tiveram um papel relevante, valendo lembrar a atuação de vários deles: Os holandeses Pe. Jaime, Pe. Estevão, Pe. Antonino, Pe. Gabriel, Pe. Frederico, os últimos dos quais com atuação em Garanhuns e nos vizinhos municípios paraibanos São Sebastião do Umbuzeiro, Camalaú, São João do Tigre, sempre com notável dedicação profética à causa libertadora dos empobrecidos. Ainda dentre estes, cumpre ressaltar a atuação missionária específica de Pe. Estevão, que se ocupava do trabalho missionário, de formação e de promoção dos Direitos Humanos, tanto nas comunidades rurais, quanto nas comunidades da periferia urbana da Paróquia de São Cristóvão em Arcoverde.

Acerca da atuação Missionária de Pe. Estevão, em conjunto com Pe .Jaime, vale destacar pelo menos duas de tantas iniciativas por eles protagonizadas:

– O bom uso das instalações paroquiais especialmente do Salão dedicado, inclusive a formação e à oferta de cursos e análises da conjuntura socio-eglesial;

– O funcionamento regular, por anos a fio, do Boletim “O’Redentor Informa’’, utilizado não apenas para a circulação de notícias das comunidades Paroquiais, mas também como espaço de análise e reflexão crítica sobre a realidade socio-eglesial;

– A animação permanente das comunidades rurais da Paróquia;

– A colaboração e a solidariedade prestadas ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos – CDDH -, inclusive em defesa do povo Indígena Kapinawá, no Município de Buíque – PE, bem como em apoio aos trabalhadores e trabalhadoras rurais ocupantes da fazenda caldeirão, no Município de Pedra – PE.

Diversos Padres “Fidei Donum” que atuaram em nossa Diocese, desde meados dos anos 60. Dentre eles: Padre Giovanni Toniutti, Pe. Bruno D’Andrea, aqui chegados em 1965, seguidos por outros, inclusive pelo Pe. Mario Marangon. Mas, pelas razões acima apresentadas queremos destacar a figura do Pe. Reginaldo Mazzon, que continua até o presente, já contando com 59 anos de trabalhos missionários no Brasil, entre a Bahia (Diocese de Feira de Santana – BA, por exemplo), e em nossa Diocese desde inícios dos anos 70, sempre acompanhando as Comunidades Eclesiais de Base.

Pe. Reginaldo, hoje com seus bem vividos 87 anos, estará completando, no próximo dia 30 de junho, 60 anos de ordenação presbiteral, dos quais 59 anos a serviço do povo nordestino, especialmente na Diocese de Pesqueira, onde atuou como Pároco-Vigário em várias Paróquias: Paróquia de São Pedro (Belo Jardim), Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Sertânia), Paróquia de (Poção), Paróquia de Mimoso, e atualmente a serviço das CEBs diocesanas sempre em trabalho conjunto com as CEBs da Diocese de Caruaru e a Diocese de Garanhuns. Ele também segue atendendo a múltiplos convites de serviço sacramental, em especial para o Sacramento da Penitência, convite feito por diversos colegas Padres, inclusive junto ao Santuário da Divina Misericórdia, em Serra das Varas (Arcoverde -PE), pelos Franciscanos, na Paróquia da Imaculada Conceição, em Pesqueira, e pelo Pároco da Catedral. A seguir, cuidamos de destacar seu trabalho específico junto às CEBs. Desde o início de sua atuação missionária, empenhou-se em participar ativamente dos trabalhos de organização das CEBs. Ainda nos anos 70, juntou-se ao esforço interdiocesano (Caruaru, Garanhuns e Pesqueira) de caminhada das CEBs, por meio da realização de diversas atividades, das quais vale ressaltar.

Em tempos de grande estiagem como durante o período de 1969-1983, já a serviço das CEBs compôs a equipe que foi participar, em Caucaia – CE, de um relevante Seminário organizado pelo Regional Nordeste da CNBB, em busca de pistas de enfrentamento da grande estiagem. Da caravana participante deste Seminário fizeram parte,além do Pe. Reginaldo,também Pe.Pedro Aguiar, Irmã Maria Emelia Ferreira, entre outros;

A Participação e a animação do Natal das Comunidades,celebrado há mais de 40 anos pelas comunidades pertencentes às Dioceses de Caruaru, Pesqueira, Garanhuns, iniciativa que consta de um programa realizado,ao longo do ano,por essas comunidades,do qual a Novena do Natal constitui uma das atividades centrais. Novena elaborada em mutirão pelas equipes das três Dioceses;

Pe.Reginaldo acompanhado de nossa Coordenação diocesana de CEBs,têm comparecido, com frequência, aos encontros interdiocesanos,geralmente realizados no Santuário das Comunidades,no Sítio Juriti,a 5 km de Caruaru;

Juntamente com os demais membros da Coordenação Diocesana das CEBs, Pe.Reginaldo anima presencialmente as reuniões e os encontros,desde sua preparação, seja em Pesqueira,seja em Belo Jardim, seja em Jataúba,seja em Sertânia, etc;

Também constam da agenda de nossas CEBs os preparativos e a participação nos Encontros Intereclesiais das CEBs, inclusive para o próximo:XV Intereclesial, a acontecer, em julho próximo, em Rondonópolis – MT.

Nunca é demais lembrar nosso reconhecimento e gratidão,não apenas a estas figuras aqui destacadas,como também a tantas pessoas anônimas que têm dedicado sua vida ao Reino de Deus e sua justiça, em nossa Diocese e em nossa Região.Por meio desses Missionários e Missionárias inculturados no meio do nosso Povo,nosso objetivo é o de fazer memória do Discipulado e da Missão, em meio aos pobres de nossa Região.

João Pessoa, 25 de Janeiro de 2023

Festa litúrgica da conversão de São Paulo.