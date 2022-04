Defender o que ainda resta de democracia!

Não é novidade que o Brasil se encontra sob um regime de exceção.

O avanço descarado do neonazismo e suas práticas ameaçadoras, no entanto, exige da parte do conjunto da cidadania, uma resposta contundente.

Não é hora de dizer “não é comigo”.

É com todos e todas nós.

O que restou da democracia no Brasil é um fiapo prestes a ser rompido.

Não se omita. Faça a sua parte. Participe da forma que a sua consciência lhe apontar.

A ignorância da história leva à repetição do ocorrido.

Não podemos deixar que a nossa vida, tudo que temos, esteja sob a mira de assassinos sem freio.

Armas não! Livros sim!

Educar, educar, educar!

Temos que nos empenhar em salvaguardar o pouco que resta de legalidade, para dar um basta no regime ilegal instalado.

A vida é breve. Isto sabemos. Mentiras e ameaças não destroem a consciência. Apenas nos alertam para a imprescindível ação que restabeleça a democracia plena no Brasil.

Junte-se ao movimento nacional e social de reconstrução do Brasil encabeçado pelo PT.

Ditadura nunca mais! Tortura nunca mais! Crimes contra a humanidade são imprescritíveis.