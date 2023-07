De la escucha de mí

¿Qué escucho de mí cuando me escucho?

Todo lo que viene. Sentimientos, pensamientos, ideas, sensaciones, proyectos, preguntas, dudas, recuerdos, mi historia, dolores, sueños.

Me recibo. Me anido. Me tengo de vuelta. Descomprimo. Desexijo.

Reduzco la violencia interna. Me permito ser simplemente la persona que soy.

No solamente estoy, sino que estoy entero. Me siento totalmente. Siento mi respiración y el piso por donde ando.

Lo hago sobre todo para disminuir el dolor lumbar y la ansiedad.

No tengo que estar cumpliendo tareas constantemente. Puedo parar y paro. Puedo descansar y descanso.

Me río. O simplemente me quedo.