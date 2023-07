La vida no puede ser cancelada. La realidad no puede ser cancelada. La humanidad no puede ser cancelada.

Que haya quienes quieran implantar la inevitabilidad de lo que nos niega, es otra cosa. Es una lucha diaria, recuperar la noción de sí.

Quién soy yo, de dónde vengo, cuáles son mis valores, qué quiero, mi historia. De aquí viene mi fuerza.

Mi historia es sobre todo, la fuerza mayor de mi vida. Reúne todo y resume todo. Lo que fui capaz de hacer de mí.

Pertenecer a un colectivo en movimiento, restablece mi sensación de acogimiento, seguridad, y aquél sentimiento de que la vida permanece.

No puede ser cancelada.

Mantengo la noción clara de ser parte de una comunidad activa. Este enraizamiento es la base de mi respirar. Mi confianza y la integridad por la que me empeño diariamente, son tarea de una colectividad humanizadora.

Más allá de individualismos y otros tipos de alienaciones que hay por todas partes, hay un resguardo, un refugio seguro.

Es el poder de la pregunta que restablece la unidad de mi vivir. La unidad de mi vida. ¿De dónde viene mi fuerza?

Hoy recordé esta pregunta poderosa y sentí como siento ahora, mi vida devuelta. Mi vida de vuelta. Vida nueva. Recomienzo.

Ilustración: “Yo naciendo”