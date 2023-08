Cor esperança

Temos tentado, principalmente depois do dia 30 de outubro de 2022, quando o nazifascismo foi derrotado nas eleições presidenciais no Brasil, de potenciar a esperança.

Positivar as ações em prol da inclusão social, a integração social, a recomposição do tecido social seriamente danificado nesta última década, a contar desde 2013.

Chega de focar no que não presta, no que está errado, no que não está certo. Pôr as energias naquilo que vale a pena. Os valores superiores.

O esforço pessoal de que sejamos capazes, para transformar ódio em amor, raiva e ressentimento em costura de vínculos, construção de redes solidárias.