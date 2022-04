Contra alta dos preços de alimentos, combustíveis e gás, povo vai às ruas

Atos acontecem neste sábado, 9, em todas as regiões do país e no exterior. Confira os locais das manifestações e compareça

O povo brasileiro volta às ruas neste sábado, 9, contra a carestia no país. Com a alta dos preços de combustíveis, gás de cozinha e alimentos, manifestantes protestam em todas as regiões do Brasil e no exterior.

“O PT estará nas ruas de todo país dizendo não ao aumento do combustível e do gás, não à fome e ao desemprego e basta a esse governo da morte”, convocam as lideranças do partido em nota divulgada nesta quinta-feira.

Assinam a convocação a presidenta nacional do PT, deputada federal (PR) Gleisi Hoffmann, Lucinha Barbosa, Secretária Nacional de Movimentos Populares do PT. Mariana Janeiro, Secretária Nacional de Mobilização do PT e Camila Moreno, Campanha Nacional Fora Bolsonaro.

“A mobilização nacional é contra o governo de Bolsonaro, contra a crise social, ambiental, humanitária, política e econômica, sobretudo causadas pela ação nefasta de um governo genocida, negacionista, ultraliberal e neofascista, que busca, de todas as formas, atacar a democracia e os direitos do povo brasileiro”, diz ainda a nota de convocação.

Aqueles que não tiverem condições de ir às ruas, devem se manifestar de onde estiverem, nas redes, nas janelas, nos portões com faixas, bandeiras, pequenos atos e usando as hashtags #BolsonaroNuncaMais e #9AForaBolsonaro

Confira os locais dos atos e atividades marcadas em sua região:

✊🏾 ✊ 🚩 42 Atos confirmados em 42 cidades e 01 país – #BolsonaroNuncaMais em todo o Brasil e no Exterior 🇧🇷 🌐

🔺 Não esqueça:

😷 Máscara (leve mais de uma)

💦 🙏🏽 Álcool em gel

🚶🏻‍♀️ 🚶🏿 🚶🏿‍♀️Mantenha o distanciamento social no ato

Norte

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Belém – Escadinha da Presidente Vargas | 8h

Nordeste

BA – Itabuna – Praça Adami | 9h

BA – Feira de Santana – Estacionamento em frente à prefeitura | 8h30

BA – Salvador – Concentração no Campo Grande | 14h

CE – Fortaleza – Praça Portugal | 15h

MA – Imperatriz – Calçadão, Centro | 9h

MA – Santa Inês – Praça das Laranjeiras | 8h

MA – São Luís – Praça João Lisboa | 9h

PE – Recife – Parque Treze de Maio | 9h

PI – Teresina – Praça da Liberdade | 8h

SE – Aracaju – Praça de Evento dos Mercados | 8h

RN – Natal – Em frente ao Midway | 15h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu da República | 16h

GO – Goiânia – Praça do Trabalhador | 16h

GO – Rio Verde – (Aguardando Infos) | 9h

MS – Campo Grande – Avenida Afonso Pela c/ 14 de Julho | 9h

Sudeste

MG – Barbacena – Praça São Sebastião | 8h30

MG – Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 9h30

MG – Juiz de Fora – Parque Halfel | 10h

MG – Montes Claros – Mercado Municipal | 8h

RJ – Campo dos Goytacazes – UFF Campos | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Candelária | 10h

SP – Botucatu – Praça do Bosque | 14h

SP – Jaguariúna – Campinas Largo do Rosário | 9h

SP – Marília – Praça da Ilha, em frente a Galeria Atenas | 9h30

SP – Osasco – Estação de Osasco | 12h30

SP – Ribeirão Preto – Esplanada Theatro Pedro II | 9h

SP – Santos – Estação da Cidadania, Av. Ana Costa 340 | 16h

SP – São Paulo – Praça da República | 14h

SP – São Vicente – Praça Barão | 10h

Sul

PR – Cascavel – Em frente a Catedral | 9h

PR – Curitiba – Praça Generoso Marques | 14h30

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 10h

PR – Foz do Iguaçu – Praça da Bíblia | 18h

RS – Novo Hamburgo – Praça do Imigrante | 10h

RS – Pelotas – Mercado Público | 10h

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 14h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 9h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 14h

🌎🌍 No Exterior

🇨🇭 Suíça – Zurique – Flashmob e ato Rua ao lado da casa do Povo em frente a praça Nenhuma a Menos. Klimarkirche, Wibichstrasse 43, ZH | 17h (horário local)

Fonte: PT