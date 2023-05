Consciência em 13/05

Quem está de nova idade

É a revista Consciência

Que procura dar ciência

Do grau de perversidade

Que há na desigualdade

Social disseminada

No mundo e normalizada

Pelo grande capital

E nessa estrutura do mal

Muita gente é refugada

O seu perfil analítico

Nos leva à reflexão

Clareia nossa visão

Estimula o senso crítico

Desfaz o relato mítico

Propõe visão integrada

Que antes fragmentada

Ofuscava a realidade

Nossa revista é a verdade

Que se propõe desvelada

Martim Assueros

Chã Grande, 13/05/2023