Comitês Populares: a força do povo por um Brasil justo e soberano

Esse espaço se destina a ser o ponto de encontro da imensa rede de militantes e ativistas organizada em Comitês Populares de Luta

Esse espaço se destina a ser o ponto de encontro da imensa rede de militantes e ativistas organizada em Comitês Populares de Luta. Nossa tarefa é reunir as histórias de milhares de brasileiras e brasileiros que se engajaram na luta pela reconstrução do Brasil. Sabemos que não será nada fácil reconquistar nossos direitos e construir o país que sonhamos, com justiça social, soberania e dignidade para todas e todos. E é para enfrentarmos mais fortes essa batalha que é tão importante nos organizarmos em Comitês Populares de Luta.

Já somos mais de 3 mil Comitês espalhados pelo Brasil e no mundo, formados em espaços físicos ou virtuais, e prontos para para reconstruir a esperança e resgatar a alegria de nosso povo nas redes e nas ruas! Nosso site será o lugar para os militantes tirarem suas dúvidas: vamos disponibilizar dicas de atividades, materiais e muita informação sobre os Comitês. Todos poderão interagir e contribuir para fortalecer a luta popular. Traremos diariamente matérias, entrevistas, fotos e vídeos com as ações dos Comitês.

Você já tem o seu Comitê e quer saber como desenvolver mais atividades? Quer receber materiais para as ações? Quer se inspirar conhecendo histórias dos diversos Comitês de Luta? Ainda não formou seu Comitê, mas quer saber como fazer para montar? Então, vem com a gente. Vamos juntos nessa luta em defesa da democracia e pelos direitos do povo!

Fonte: PT

(13/06/2022)