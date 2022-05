Com saída de Doria, Lula cresce cinco pontos e vence eleição no 1º turno, diz pesquisa FSB/BTG

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral pela Presidência da República, com 46% das intenções de voto, de acordo com nova pesquisa FSB/BTG, divulgada na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com o levantamento, se as eleições fossem hoje, Lula seria eleito em primeiro turno.

A pesquisa é a primeira feita pelas empresas depois da desistência do ex-governador de São Paulo João Doria, que era pré-candidato pelo PSDB. Com a saída do tucano, Lula cresceu 5 pontos percentuais. Clique aqui para fazer o download da íntegra do estudo.

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), aparece em segundo lugar, com 32%, no cenário principal testado, com 11 pré-candidatos. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira posição, com 9%.

A senadora Simone Tebet (MDB) ficou com 2%, enquanto o deputado federal André Janones (Avante) teve 1%. Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), Vera Lucia (PSTU), Eymael (DC) e Felipe D’Ávila (Novo) não pontuaram. Brancos, nulos e indecisos somaram 8% dos entrevistados.

Se forem considerados apenas os votos válidos, Lula tem 51% o que, portanto, garantiria a vitória em primeiro turno, o que já havia sido demonstrado pelo Datafolha na quinta-feira (26).

Leia o gráfico:

“Ao contrário do que muitos imaginavam, a desistência de nomes da chamada terceira via tem reforçado a polarização entre Lula e Bolsonaro. Quando Moro saiu, Bolsonaro cresceu. Agora, com a saída de Doria, foi a vez de Lula ganhar terreno”, destacou Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula apareceu com 19 pontos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro. O petista somou 54% das intenções de voto, contra 35% do atual chefe do Executivo.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 29 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi feita pelo Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número de protocolo BR-03196/2022.

Edição: Felipe Mendes

Fonte: Brasil de Fato

(30/05/2022)