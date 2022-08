Chamado à militância: 16 de agosto, dia de tomar as ruas e as redes

Esse é o dia em que a propaganda eleitoral na internet e por meio de alto-falantes, caminhadas, carreatas ou passeatas passa a ser permitida pelo TSE

Anotem e se preparem para esta data: 16 de agosto, terça-feira.

Portanto, para nós, petistas, é dia de começar a fazer o que sabemos fazer como ninguém: tomar as ruas e as redes para lutar por um Brasil melhor. E, desta vez, com Lula mais uma vez presidente!

Em poucos momentos da história, foi tão importante se mobilizar. Como disse Lula, recentemente, em Fortaleza: “Essa eleição não é uma eleição comum”.

Nessa eleição, é a democracia contra o fascismo e o autoritarismo, é a verdade contra a mentira, é o amor contra o ódio, é a solidariedade contra a discórdia. Nessa eleição, a gente estará jogando o futuro de cada um de nós”, disse Lula.

O que você pode fazer

Em 16 de agosto, então, nossa luta começa oficialmente. E a militância do maior e mais querido partido do Brasil certamente fará bonito.

A partir desse dia, as sedes dos diretórios estaduais começarão a distribuição dos materiais de campanha. Mas já deixe preparada a sua bandeira (do PT e do Brasil, que também é nossa), sua toalha do Lula, sua camisa, seu bottom com o nosso número e os mostre com orgulho.

Organize com amigos um evento, reúna-se em uma rua ou praça de sua cidade. Procure o Comitê Popular de Luta se houver algum perto da sua casa, monte banquinha de materiais do PT e organize caminhadas ou carreatas.

Nas redes sociais, mobilize-se também. Entre na Casa 13 e baixe os materiais disponíveis. Lá, tem tudo que você precisa para ajudar a eleger Lula e os governadores e as governadoras, senadores e senadoras, deputados e deputadas que o ajudarão a governar.

16 de agosto. Esse é o primeiro dia da reconstrução do país. Vamos nos mobilizar até a vitória, que será nossa. Vamos mostrar de que lado da história nós estamos. Vamos juntos e juntas pelo Brasil!

Fonte: PT

(09-08-2022)