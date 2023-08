Centralmente

Vengo buscando vivir más en mí mismo. Menos pendiente de lo que pasa afuera. Que si me saludan o no me saludan. Si soy o no reconocido. Si hacen ruido o ponen la música a todo volúmen.

Por supuesto que todo esto tiene que ver con una búsqueda personal de una vida integrada. Lo que hago es cada vez más lo que soy. Un reflejo de la unidad que voy alcanzando.

La mirada poética es lo que he venido desarrollando como un recurso para alcanzar este objetivo. Ver las cosas de maneras diferentes. Abrir espacio para otras perspectivas.

De tanto mirar siempre en la misma dirección y del mismo modo, ya no veía más nada. Era solamente una repetición de lo que ya sabía o creía.

Ver de otras maneras, en cambio, me está permitiendo recuperar una noción de unidad de mi vida.

Voy teniendo una sensación más completa de la persona que soy. Un aterrizaje en el presente. Una llegada en gran estilo.

Estar aquí plenamente.

En este proceso, son de una ayuda inestimable, varios recursos. La visión interior, el ver hacia adentro y desde dentro.

Los colores y las flores. La focalización en lo que siento y veo, en lo que quiero, en lo que le da sentido a mi vida.

Así voy más en una dirección consciente, en vez de estar como si dijéramos, a merced del viento.

Esto lo voy consiguiendo en buena medida abriéndome al diálogo. Escuchando más, suponiendo menos.

La conciencia del tiempo sin igual que estoy viviendo, creo que también aporta lo suyo.

Es una hora de centramiento.

Ilustración: “Puntos de luz”