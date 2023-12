Celebración

Aquí soy invulnerable

En mi lugar nada me puede dañar

Para esto me dispongo a lo más simple y efectivo

Me mantengo en la sensación y sentimiento de mí

Empiezo el día con el sol

Disfruto de la belleza circundante

Y esto me nutre, me alegra y me protege

Sentir es la clave

Ser es sentir

Sentirse

Sentirme sentirnos

La sensación placentera nos une con la eternidad

Esto es vivir en comunión con el todo.

El placer de ser es esencial e implícito

Basta ser consciente y disfrutarlo.

Entonces se disuelve toda rabia o reacción desmedida

Los miedos tienden a desaparecer o disminuyen

Al menos no impiden el movimiento

Me permito recibir cariño

Merezco ser feliz.

Hoy celebro mis 46 años de Brasil

Llegué un 8 de diciembre.