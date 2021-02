Carreatas em 17 capitais pedem impeachment de Bolsonaro e vacinação para todos

Além da carreata e buzinaço pedindo o impeachment do presidente, em Brasília (DF), um grupo realizou uma performance artística na Praça dos Três Poderes. Com jalecos e sacos de plásticos cobrindo as cabeças, a apresentação fez referências às vítimas de covid-19 que faleceram em Manaus (AM), devido à falta de oxigênio nos hospitais públicos.

Em São Paulo (SP), a concentração aconteceu no Estádio do Pacaembu e reuniu milhares de carros e bicicletas que percorreram as ruas da cidade ao longo da tarde.

O final da manifestação ocorreu no vão do Museu de São Paulo (Masp), onde manifestantes afirmam que foram abordados de forma violenta pela polícia.

“A polícia foi extremamente arbitrária, revistou todo mundo desde o metrô de uma forma bem agressiva. Abriu minha câmera, tirou a lente da minha câmera, abriu meu cigarro. Foi bem assustador porque estava todo mundo subindo tranquilo para a manifestação”, relata Pamela Santos, fotógrafa, que participou da manifestação.

Ela conta também que, apesar de pacífico, o ato foi alvo de ataques de apoiadores do governo Bolsonaro, que jogaram ovos contra os manifestantes.

“A manifestação estava tranquila, mas aí teve uma chuva de ovos. Uma mana preta se machucou. Foi muito complicado, bem pesado”, conta Santos.

Após essa situação, o ato se dispersou por volta das 17h.

Os protestos deste domingo (31) contaram também com reforço internacional, com a realização da 4ª edição do Stop Bolsonaro Mundial, com a participação de mais de 20 países, de acordo com o movimento. A ação denuncia o genocídio causado pela negação e descaso sanitário do governo federal frente à pandemia. Também foram lembrados os crimes ambientais praticados em série pelo governo brasileiro, como a devastação dos biomas Amazônia e Pantanal.

Edição: Daniel Lamir e Geisa Marques