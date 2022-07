Ato pela paz e em memória de Marcelo Arruda ocorre no domingo

Evento aberto a todas as pessoas e entidades que defendem a paz ocorre às 10h, na Praça da Paz, em Foz do Iguaçu (PR), onde vivia o líder do PT assassinado. TvPT transmite o ato ao vivo

Família, amigos e entidades sociais realizam, neste domingo (17), um ato pela paz e em memória de Marcelo Arruda, líder do PT de Foz do Iguaçu (PR) assassinado covardemente na festa do próprio aniversário de 50 anos por um militante bolsonarista.

Marcado para as 10h, na Praça da Paz, o objetivo do evento é, além de homenagear Marcelo e sua trajetória em defesa de um país mais justo e igual, pregar a paz e a realização de eleições democráticas, livres de qualquer tipo de violência política.

Não se trata de um evento partidário nem restrito a qualquer religião. Todos as pessoas e entidades que defendem a democracia e são a favor da paz são bem-vindos.

E aqueles que não estarão em Foz do Iguaçu poderão acompanhar tudo pela TvPT (vídeo abaixo).

Organize um ato em sua cidade

Atos do mesmo tipo estão sendo organizados em outras cidades, com alguns eventos já confirmados.

Os Comitês Populares de Luta também são estimulados a organizar homenagens em suas cidades. Clique aqui e veja as orientações sobre como proceder.

Marcelo Arruda, presente!

Fonte: PT

(14/07/2022)