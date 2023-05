No necesito vestir un uniforme

Aquí está toda mi historia

Escrita

Descripta

Inscripta

Reescrita.

No le faltan páginas.

Hay capítulos aún por venir.

Aquí es donde mejor estoy.

Por eso sigo aquí.

De aquí no me saca nadie. De aquí no salgo.

Doutor em sociologia (Universidade de São Paulo). Mestre em sociologia (IUPERJ-Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro). Licenciado em sociologia (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina). Professor aposentado da UFPB. Terapeuta Comunitário Formador. Escritor. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/